ua ru
Чт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Три управляемые авиаракеты россиян Х-59 во время атаки упали сами, - Игнат

Новина українською →
Киев, Четверг 26 января 2023 15:27
Три управляемые авиаракеты россиян Х-59 во время атаки упали сами, - Игнат Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Во время массированного утреннего удара РФ украинским силам удалось уничтожить четыре управляемых авиационных ракеты Х-59. При этом три и без сбития не долетели до цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телеканала "Киев".

"Имеем 55 (запущенных оккупантами ракет - ред.), из них 40 ракет - воздушного базирования, два "Кинжала" зафиксированы, остальные - до 9 "Калибров", а также четыре Х-59 авиационных сбиты, а три - где-то там не долетели к цели", - рассказал Игнат.

Он отметил работу украинских защитников, которые сбили враждебные цели и отметил, что защитники показали хороший результат, когда "не все обещанные системы ПВО поступили в нашу страну".

Напомним, что сегодня, 26 января, российские войска нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом врага снова оказалась энергетическая инфраструктура нашей страны.

В общей сложности враг запустил 55 ракет, но украинским защитникам удалось сбить 47.

Прилеты по критической и гражданской инфраструктуре зафиксировали в Киеве и области, в Винницкой и Одесской областях, где, в частности, самая тяжелая ситуация с электричеством.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ракети Воздушные силы Украины Война России против Украины ракетный удар
NEWS
ПВО отработала, но есть удары по энергетике: последствия ракетной атаки на Украину
ПВО отработала, но есть удары по энергетике: последствия ракетной атаки на Украину
DAILY
Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света