Три категорії людей, яким не варто пити розчинну каву: це потенційно небезпечно

Чим небезпечна розчинна кава?

Однією з головних проблем є наявність у складі напою хімічних добавок. Під час промислового виробництва в розчинну каву часто додають ароматизатори, стабілізатори та інші штучні домішки, щоб покращити смак і продовжити термін зберігання. У результаті вона стає не лише менш натуральною, але й потенційно шкідливою, особливо при щоденному споживанні.

Ще одна небезпека - підвищена кислотність розчинної кави. Такий напій може подразнювати слизову оболонку шлунка, що небезпечно для людей із гастритом, виразковою хворобою або іншими захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Він часто викликає печію, дискомфорт після їжі або навіть біль у шлунку.

Крім того, розчинна кава містить більше акриламіду - речовини, яка утворюється під час обсмажування кавових зерен. У високих дозах акриламід вважається потенційно канцерогенним і може негативно впливати на нервову систему.

Кому не варто пити розчинну каву?

Людям з проблемами шлунково-кишкового тракту

Розчинна кава має підвищену кислотність і часто подразнює слизову оболонку шлунка. У людей, які страждають на гастрит, виразкову хворобу або синдром подразненого кишечника, цей напій може викликати загострення симптомів. Замість цього лікарі радять пити слабкий натуральний напій або повністю відмовитися від кави на користь трав’яних настоїв.

Людям з серцево-судинними захворюваннями

У розчинній каві може бути вищий вміст кофеїну, ніж у натуральній, особливо якщо виробник не вказує точну дозу. Це створює додаткове навантаження на серце, підвищує артеріальний тиск і може спровокувати прискорене серцебиття. Для людей із гіпертонією або проблемами серця такий напій — потенційно небезпечний.

Вагітним жінкам та жінкам які годують грудьми

Під час вагітності важливо стежити за якістю продуктів і напоїв. У розчинній каві, крім кофеїну, можуть міститися шкідливі домішки та консерванти. Кофеїн також може проникати через плаценту або в грудне молоко, впливаючи на розвиток нервової системи дитини. Лікарі рекомендують вагітним жінкам обмежити або повністю виключити розчинну каву зі свого раціону.