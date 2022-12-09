UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Три категорії. У Києві замінили графіки відключення світла

Фото: у Києві замінили графіки відключення світла (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 9 грудня, у Києві діють нові графіки стабілізаційних відключень. Тепер вони поділені на три категорії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДТЕК.

"Графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК повідомляють, що графіки складаються з трьох категорій:

  • Білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантована;
  • Сірий колір на графіку: в цей час гарантовано не буде світла;
  • Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

"Якщо ваша адреса відсутня в переліку - просимо повідомити нам через сайт", - додали наостанок.

Нагадаємо, що в Україні визначили пріоритетні групи для отримання електроенергії в умовах обмеженого споживання.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит в енергосистемі триватиме щонайменше під час осінньо-зимового періоду.

При цьому вже за декілька днів Україна зможе перейти на планові графіки відключення електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївЕлектроенергіяВійна в Україні