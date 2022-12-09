Три категорії. У Києві замінили графіки відключення світла

У п'ятницю, 9 грудня, у Києві діють нові графіки стабілізаційних відключень. Тепер вони поділені на три категорії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДТЕК.
"Графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів", - йдеться у повідомленні.
У ДТЕК повідомляють, що графіки складаються з трьох категорій:
"Якщо ваша адреса відсутня в переліку - просимо повідомити нам через сайт", - додали наостанок.
Нагадаємо, що в Україні визначили пріоритетні групи для отримання електроенергії в умовах обмеженого споживання.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит в енергосистемі триватиме щонайменше під час осінньо-зимового періоду.
При цьому вже за декілька днів Україна зможе перейти на планові графіки відключення електроенергії.
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