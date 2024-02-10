Три волны "Шахедов", четверо раненых. Известны подробности атаки на Одесскую область

В ночь на 10 февраля российские террористы трижды атаковали Одесскую область беспилотниками. В результате ударов пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Первая волна дронов

Первую волну враг направил на Одессу. Все 9 "Шахедов" были уничтожены нашей противовоздушной обороной.

Обломки одного из БпЛА повредили техническое сооружение припортовой инфраструктуры. Один из работников предприятия получил осколочное ранение. Его госпитализировали.

Вторая и третья волны атак

Враг направил дроны по припортовой инфраструктуре Подунавья. Противовоздушная оборона уничтожила 12 БпЛА.

В результате ударов пострадали трое сотрудников припортовых предприятий. Мужчины получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Все были госпитализированы, сейчас один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Удар по Измаилу

Враг ударил по гражданской инфраструктуре Измаила:

повреждены технические помещения промышленных и сервисных объектов;

повреждено дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили;

в нескольких жилых домах выбиты окна, побиты фасады, крыши.

"Также на территории Измаильского района в результате атаки, падением обломков сбитого дрона вызван пожар частного дома и гаража", - пишет Кипер.

Массированная атака на Украину

В ночь на 10 февраля террористы применили против Украины 31 ударный БпЛА типа Shahed-136/131. Враг запускал дроны из:

Балаклавы, Крым;

мыса Чауда, Крым;

Курской области, Россия.

Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская область.

К отражению нападения были привлечены:

подразделения зенитных ракетных войск;

подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины;

средства радиоэлектронной борьбы.

Во время боевой работы защитникам удалось уничтожить 23 вражеских дрона в пределах Одесской и Харьковской областей.

Подробности российского удара по харьковской АЗС - в материале РБК-Украина.