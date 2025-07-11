Три головні ознаки на кавуні, що його категорично не треба купувати

Які кавуни краще не купувати?

Перша ознака, що кавун купувати не треба - це, якщо його форма подовжена. Такий плід найчастіше буде водянистим.

Друга ознака, що ягоду треба лишити на прилавку є, що плід дуже блискучий та яскравий. Це означає, що він недостиглий.

І третя ознака, яка має вас дуже насторожити - це велика біла пляма на плоді.

Який кавун можна та не можна купувати (facebook.com/s.sad.ua)

Як уберегти себе та не купити поганий кавун

Не купуйте кавуни біля доріг

Завжди обирайте точки продажу, які знаходяться подалі від жвавих трас, де на плоди осідають вихлопні гази та важкі метали.

Вимагайте сертифікати якості

У великих магазинах та на офіційних ринках продавець зобов'язаний надати документи, що підтверджують якість та безпеку продукції. Не соромтеся їх вимагати.

Не купуйте розрізані кавуни

Це ідеальне середовище для розмноження бактерій, особливо в спеку. Купуйте цілий кавун і розрізайте його безпосередньо перед вживанням.

Тест на нітрати (за бажанням)

Існують спеціальні побутові нітратоміри, які дозволяють перевірити вміст нітратів у продуктах.