"Під час чергової ворожої атаки влучання зазнало і Закарпаття. Загалом повітряна тривога в краї тривала майже три години. Було зафіксовано три безпілотники типу "Shahed". Один із них влучив у Мукачівській громаді, ще два - подавлені засобами РЕБ", - зазначив він.

Білецький додав, що наразі інформації про руйнування та постраждалих внаслідок ворожого удару не надходило.

"Дякуємо нашим охоронцям неба за надійний захист! Бережіть себе та не ігноруйте сигналів повітряної тривоги", - наголосив голова ОВА.