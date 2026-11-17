"Во время очередной вражеской атаки попаданию подверглось и Закарпатье. В целом воздушная тревога в крае длилась почти три часа. Были зафиксированы три беспилотника типа "Shahed". Один из них попал в Мукачевскую громаду, еще два - подавлены средствами РЭБ", - отметил он.

Билецкий добавил, что в настоящее время информации о разрушениях и пострадавших в результате вражеского удара не поступало.

"Спасибо нашим охранникам неба за надежную защиту! Берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - подчеркнул глава ОВА.