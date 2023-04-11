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Три години пекельного бою. Прикордонники показали, як боронять Бахмут (відео)

Фото: прикордонники показали, як захищають Бахмут Донецької області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники завзято захищають Бахмут Донецької області, де тривають запеклі бої. Так, один із них тривав близько трьох годин і сили супротивника перевищували чисельність бійців ДСПУ, але це не завадило їм відбити атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Так, шестеро прикордонників Луганського загону протягом трьох годин тримали позиції та відбивали атаки противника.

"Через небезпеку повного оточення прибуло підкріплення - група вогневої підтримки", - йдеться в повідомленні.

За даними прикордонників, завдяки вмілому використанню гранатометів та стрілецької зброї наступ окупантів відбили, а поранених евакуювали до безпечної зони.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ настільки виснажили сили "Вагнера", що російське військове командування було змушене перекинути до Бахмуту частини ПДВ. При цьому російським десантникам передали системи "Сонцепек" для наступу.

Крім того, росіяни почали перекидати свою техніку та боєкомплект з-під Вугледару в бік Донецька та Бахмута. Частину техніки відправляють в Новоазовськ.

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