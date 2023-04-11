ЗСУ виснажили "вагнерівців" у Бахмуті, РФ кидає в бій спецназ та ВДВ: карти боїв ISW

Ситуація у Луганській та Харківській областях

Впродовж 9 і 10 квітня російські війська здійснили обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна. Генштаб України повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії на північний захід від Кремінної в районі Макіївки та Червонопопівки (в межах 21 км на північний захід від Кремінної), а також на південь від Кремінної поблизу с. Кузьмине, Діброва, Білогорівка та Верхньокам'янське (усі в межах 3-18 км на південь від Кремінної). Російський мілблогер стверджує, що російські війська зайняли нові позиції в районі Серебрянського лісу (10 км на південь від Кремінної).

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий 9 квітня заявив, що на напрямку Куп’янськ-Лиман відбулося сім бойових дій. Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров 8 квітня опублікував кадри, на яких нібито видно, як чеченський спецназ "Ахмат" і підрозділи 4-ї бригади 2-го армійського корпусу "ЛНР" діють поблизу Кремінної та Білогорівки (10 км на південь від Кремінної). 9 квітня джерело, пов’язане з російським БАРС (Бойовий резерв), опублікувало кадри, на яких, як повідомляється, батальйон БАРС-14 діє на лінії Сватове – Кремінна. Кілька російських мілблогерів 8 і 9 квітня опублікували кадри, на яких стверджується, що російські десантні підрозділи (ВДВ) діють поблизу Кремінної.

Бої у Донецькій області

Російські війська продовжували здобувати територію в Бахмуті та його околицях 9 і 10 квітня, але, ймовірно, продовжують зазнавати значних втрат. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 і 10 квітня, показують, що російські війська незначно просунулися на північний захід від Хромового (2 км на захід від Бахмута), на південний захід від Бахмута та на північ від Сакко і Ванцетті (15 км на північ від Бахмута). Український речник Східної групи 9 квітня полковник ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські повітряно-десантні сили (ВДВ) почали з’являтися в Бахмуті, ймовірно, для посилення звичайних сил, а не груп "Вагнера". Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський 10 квітня заявив, що укр. війська настільки виснажили сили "Вагнера", що російське військове командування змушене було перекинути до Бахмута елементи СПЕЦНАЗу та ВДВ. Глава "ДНР" Денис Пушилін заявив, що відвідав Бахмут і вручив нагороди бійцям групи "Вагнера". Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки в Бахмуті та поблизу Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) та Хромового.

9 та 10 квітня російські війська продовжували вести наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські наземні атаки поблизу Авдіївки, Новокалинового (9 км на північ від Авдіївки), Бердичів (7 км на північний захід від Авдіївки). , Сіверне (6 км на захід від Авдіївки), Первомайське (10 км на південний захід від Авдіївки), Водяне (6 км на південний захід від Авдіївки), Мар’їнка. Російські мілблогери стверджували, що російські війська незначно просувалися в районі Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки), Новокалинового та Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки).

Український чиновник зазначив, що темпи наступальних дій Росії на донецькому напрямку сповільнюються, а російські війська готуються до оборони. Український об'єднаний прес-центр начальника Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський 9 квітня заявив, що на цій ділянці фронту темпи наземних ударів Росії знизилися, а російські сили обстрілюють втричі менше, ніж у лютому 2023 року. Дмитрашківський також повідомив, що російські війська зосередили на донецькому напрямку 205 батальйонно-тактичних груп (БТГ) через страх перед українським контрнаступом.

"Південна вісь"

9 та 10 квітня російські війська продовжували оборонну підготовку в Херсонській та Запорізькій областях. У Генштабі України повідомили, що 9 та 10 квітня російські війська продовжували будівництво оборонних рубежів та укріплень на херсонському та запорізькому напрямках. Український об'єднаний прес-центр начальника Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський 9 квітня заявив, що російські війська інтенсивно обладнують і мінують оборонні позиції в Запорізькій області і зосередили на цьому напрямку 113 батальйонно-тактичних груп (БТГ) через страх перед українським контрнаступом. Однак дуже малоймовірно, що будь-яка з цих БТГ працює на повну потужність або працює відповідно до російської доктрини, враховуючи масові втрати російської живої сили та техніки на попередніх етапах війни. Супутникові знімки показують, що російські війська з 2 по 22 березня побудували додаткові укріплення навколо Василівки Запорізької області. Місцевий Telegram-канал Херсонської області 10 квітня повідомив, що російські війська намагаються імітувати відхід із Нової Каховки, щоб ввести в оману українські війська та зірвати плани контрнаступу України.