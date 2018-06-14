За три года СБУ задержала на взятке более 2 тыс. госслужащих

Среди задержанных СБУ на взятке есть и высокопоставленные чиновники

За три года Служба безопасности Украины (СБУ) задержала во время получения взятки 2 147 государственных служащих. Об этом сообщил первый заместитель председателя СБУ Павел Демчина, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я сейчас говорю только о преступлениях, связанных с получением неправомерной выгоды. За три последних лет СБУ объявлено подозрение 2 тысячам 147 лицам. Эти лица были задержаны непосредственно во время получения взятки. Кстати, по всем категориям дел есть приговоры. Вопрос, насколько они жесткие или мягкие, но они есть", - заявил Демчин.

Он подчеркнул, что среди задержанных СБУ на взятке есть и высокопоставленные чиновники. В частности, заместитель председателя Государственной миграционной службы.

"Среди них, представителей таможенных органов - 119 человек задержаны, 35 получили приговоры на сегодняшний день. Среди работников налоговых органов - 111 человек задержаны, 22 получили приговоры. Кроме того, 45 сотрудников прокуратуры были задержаны. Органы внутренних дел - 423 лица задержаны во время получения взятки. Среди представителей миграционной службы - 38 человек были задержаны во время получения неправомерной выгоды за изготовление паспортов, 9 из них осуждено", - заявил Демчин.

Напомним, 13 июня в Черкасской области прокурора и адвоката задержаны во время получения взятки.