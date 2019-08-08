Три года для прокурора: чем запомнился Юрий Луценко во главе ГПУ

Юрий Луценко с начала десятилетия прошел путь от политического узника до генерального прокурора Украины. Чтобы назначить его в ГПУ, Верховная рада специально изменила закон, а президент Порошенко назвал Луценко "тяжеловесом, который будет руководствоваться чувством справедливости".

За прошедшие три года к генеральному прокурору накопилась масса вопросов. В то же время он регулярно отчитывался о достижениях, которые, похоже, оказались неубедительными для новой власти. О победах и поражениях генпрокурора-политика Юрия Луценко – в колонке корреспондента РБК-Украина Влада Красинского.

Генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал подать спикеру Верховной рады нового созыва прошение об отставке по собственному желанию. Почти год назад он уже писал заявление на увольнение на имя президента Петра Порошенко. Тогда поводом стала смерть херсонской активистки Кати Гандзюк, заказчики нападения на которую до сих пор не осуждены.

Но правящая коалиция в ноябре отказалась поддержать отставку Луценко. Увольнять его никто не собирался. Голосование в Раде было рейтинговым, да и к тому же нерезультативным. И эта же коалиция в мае 2016 года изменила закон, позволив главе фракции БПП без юридического образования возглавить Генеральную прокуратуру Украины. Тогда Луценко получил беспрецедентный политический мандат на "тектонические изменения" в этом органе.

Свой нынешний пост Луценко занимает уже больше трех лет. За последнее десятилетие только Виктору Пшонке удалось так долго просидеть в кресле генпрокурора. К слову, пока Пшонка хозяйничал в штаб-квартире ГПУ на улице Резницкой, Юрий Витальевич сидел в Менской колонии по политически мотивированному делу.

Начиная с Оранжевой революции жизнь Луценко кардинально менялась каждые три года. В 2007 году он во второй раз стал министром внутренних дел, в 2010 году задержан "Альфой" по подозрению в превышении служебных полномочий, в 2013 году вышел из тюрьмы и стал одним из лидеров Евромайдана, а в 2016 году назначен в ГПУ. Нет сомнений, что этой осенью начнется новая веха в его жизни.

Владимир Зеленский ясно дал понять, что не видит его в своей команде, отметив, что фамилия генпрокурора при новой власти точно не начинается на "Лу" и не заканчивается на "ценко". В недавнем интервью "Радио НВ" Луценко заявил , что далеко из политики никогда не уходил, но в то же время "не зарекается от тюрьмы да сумы", припомнив, что у НАБУ уже есть против него около 15 дел.

Собеседники РБК-Украина в ГПУ говорят, что влияние в этом органе он хочет сохранить и после ухода через своего заместителя Сергея Кизя, который хорошо знаком с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Другое дело, что вход в публичную политику для Луценко в ближайшем будущем, очевидно, затруднителен. В последние годы число его потенциальных союзников заметно уменьшилось. Перед первым туром президентских выборов Юлия Тимошенко, говоря о Луценко, сказала, что бывший соратник "причинил ей личную боль, став организатором политических репрессий".

И в ближайшем окружении Петра Порошенко навряд ли захотят снова связываться с Луценко, учитывая, что уже после смены власти он таки дал ход уголовному преследованию экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и бывшего замглавы Администрации президента Алексея Филатова. Правда, против мужа своей кумы – Петра Порошенко, генпрокурор не выступал, даже наоборот заявил на днях, что во всех инициированных против него делах Петр Алексеевич находится в статусе свидетеля, а не подозреваемого.

Прокурор Кулик и "дело Курченко"

Эпизоды, по которым проходят близкие соратники Порошенко, выделены из так называемого "большого дела младоолигарха Сергея Курченко", по последним цифрам производства его еще называют "дело 400". По сути, значительная часть побед, которые записывает себе в актив Юрий Луценко на посту главы ГПУ, появилась из этого дела. И в то же время именно в связи с этим делом к генпрокурору накопилось больше всего вопросов.

К примеру, один из фигурантов дела о хищении средств НАК "Нафтогаз Украины" в пользу Курченко – Александр Кацуба, заплатил компенсацию в 100 миллионов гривен, дал "ценные показания" и вышел на свободу. По данным РБК-Украина, речь идет о показаниях на Юрия Бойко. Впрочем, до подозрения дело так и не дошло. При этом брат осужденного – Сергей Кацуба, был снят с розыска и даже пытался баллотироваться в Верховную раду на досрочных выборах.

Как свидетельство эффективности своей работы Луценко часто называет спецконфискацию 1,5 млрд долларов "семьи Януковича" по решению Краматорского суда. Недавно он заявил, что планируется конфискация еще 7 млрд долларов, которые были размещены в одном из американских хедж-фондов.

Изъятие средств стало возможным благодаря сделке между бывшим прокурором сил АТО Константином Куликом и фиктивным директором компании из схемы Курченко – Аркадием Кашкиным. Антикоррупционные активисты не раз сообщали, что из-за ряда процессуальных нарушений некоторые фигуранты дела смогут избежать ответственности, а деньги, возможно, придется возвращать уже из госбюджета.

Пикантности этой истории добавляет тот факт, что НАБУ обвиняет экс-прокурора АТО Кулика в незаконном обогащении. После спецконфискации Луценко перевел его в департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры. По факту же Кулик стал кем-то наподобие "помощника по особым поручениям".

Яркий пример: история с задержанием Севериона Дангадзе – соратника Михеила Саакашвили. Кулик на личном автомобиле гнался за подозреваемым практически до границы с Россией. Саакашвили тогда развернул акции протеста против бывшей власти в центре Киева, которые, по словам Луценко, финансировал Сергей Курченко. Просидев полгода в СИЗО, Дангадзе дал показания на Саакашвили в деле о содействии преступной организации.

Уже во время президентских выборов Кулик попал в большой скандал. Петр Порошенко перед вторым туром на "очной ставке" с прокурором, обвинившим его во вмешательстве в ход следствия, в эфире "Право на владу" заявил, что Кулик выдвинул подозрения его окружению по указанию юристов олигарха Игоря Коломойского. За две недели до этого прокурор отправил сообщения о подозрении бывшей главе Нацбанка Валерии Гонтаревой, экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, бывшему замглавы АП Алексею Филатову и управляющему партнеру ICU Константину Стеценко.

Луценко тогда сообщил, что подозрения незаконны, потому как были отправлены по почте с нарушением процедуры, и добавил, что его подчиненного "использовали политики". Кулика в итоге понизили в должности, но на днях подозрения всем фигурантам, кроме Ложкина, подписал замгенпрокурора Сергей Кизь. Луценко же отметил, что доказательств, собранных Куликом и его группой, достаточно, а сам он помогает в расследовании. Подозрение выписали и бывшему министру экологии Николаю Злочевскому.

Союзники и покровители

Перед выборами Луценко, по сути, отмежевался от бывшего главы государства, решив выступить в роли арбитра наряду с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Правда, в это же время он вел переговоры о совместном политическом проекте с мэром Киева Виталием Кличко. К соглашению стороны так и не пришли, потому генпрокурор остался наблюдать за развитием событий со стороны, став над схваткой.

Избранная позиция не мешала ему искать партнеров геополитического масштаба. К примеру, стало известно о двух его встречах с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани. Среди прочего, они обсуждали дела против компании Burisma Николая Злочевского, признался сам Луценко. В наблюдательный совет этой компании входил сын Джозефа Байдена – главного конкурента Дональда Трампа на следующих президентских выборах.

Луценко в интервью The Hill также ранее сообщал, что посол США в Украине Мари Йованович передавала ему "список неприкосновенных". Дипломат была назначена в Украину еще администрацией демократа Барака Обамы. Луценко, правда, позже отказался от своих слов. Но после выборов президента в Украине Госдепартамент отозвал посла, уточнив, что "так и было ранее запланировано".

Незадолго до ухода Луценко в Генпрокуратуру, депутаты БПП в кулуарах сетовали, что без него фракция станет неуправляемой. Мол, благодаря умению разбираться в людях и выстраивать систему противовесов, ему удавалось достаточно успешно руководить союзом разных депутатских групп. Собеседники РБК-Украина в прокуратуре говорят, что Луценко привнес свои политические методы и в работу правоохранительной системы. Ситуативные союзы и разделение оппонентов – базис для ведения успешной политической игры.

В разное время Луценко конфликтовал с руководителями новосозданных антикоррупционных органов: директором НАБУ Артемом Сытником и главой САП Назаром Холодницким. На разных этапах борьбы были задержания "набушников" сотрудниками департамента ГПУ под руководством Дмитрия Суса, "прослушка" в аквариуме рабочего кабинета Холодницкого, скандал с элитными квартирами сына Луценко и якобы "подаренный" Сытнику отдых в загородном комплексе.

Но в итоге, по словам замглавы Офиса президента Руслана Рябошапки, антикоррупционеры нашли между собой общий язык и сейчас работают совместно, получив карт-бланш от новой власти. В то время как Луценко, не войдя в доверие команде нового президента, не устает напоминать об успехах своего ведомства, противопоставляя их "скромным" результатам НАБУ и САП.

Охота на депутатов и "дело Майдана"

Став генеральным прокурором, Юрий Луценко все равно оставался частым гостем в Верховной раде. Зачастую на парламентской трибуне он появлялся, ходатайствуя о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Всего таких случаев за каденцию Луценко было четырнадцать, причем некоторые нардепы шли "пакетом".

Восьмерых из них таки лишили депутатского иммунитета. Но только одиозная Надежда Савченко в итоге оказалась в СИЗО. Впрочем, на данный момент уже и она вышла на свободу. Александр Онищенко и Евгений Бакулин находятся в бегах, Андрея Артеменко даже лишили украинского гражданства. Остальные же спокойно работали в парламенте до конца созыва.

Невзирая на яркие спичи Луценко в парламенте и совместную работу его подчиненных с НАБУ и САП, ни в одном случае суд не вынес обвинительного приговора. Даже напротив, дело Олеся Довгого закрыли из-за "невозможности установить достаточные доказательства".

Луценко в очередной для себя раз попал в большую политику после Революции достоинства. За прошедшие три года он не уставал повторять, что для него расследование преступлений против активистов Евромайдана и осуждение экс-президента Виктора Януковича за государственную измену – это дела чести. В начале этого года Янукович был приговорен к 13 годам лишения свободы, в то время как большинству "майдановских дел" до завершения еще очень далеко. Основную вину за это Луценко возлагает на руководителя управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка.

Последний в свою очередь утверждает, что генпрокурор и его заместители препятствуют ходу следствия и незаконно вмешиваются в работу его подчиненных. Реальные сроки за нападения на активистов зимой 2014 года получили только 11 "титушек".

Силовики и чиновники, ответственные за убийства на Майдане, до сих пор не привлечены к ответственности. Некоторые из них и дальше работают в правоохранительных структурах. Тем временем растет количество активистов, пострадавших уже во времена Луценко. По делу об убийстве херсонской активистки Кати Гандзюк пятеро исполнителей получили от 3 до 6 лет заключения, в то время как организаторы и заказчики этого преступления находятся на свободе.

"Как только парламент соберется и выберет спикера, я подам в отставку по собственному желанию. Я вернул стране украденных средств и активов на 4 миллиарда долларов. У нас 3 тысячи приговоров в делах коррупции категории "Б", 1200 приговоров террористам, еще тысяча в судах. У нас за плечами еще несколько десятков тысяч убийц, разбойников, автоугонщиков и так далее", – заявил Луценко в уже упомянутом интервью.

Но эти результаты, очевидно, не произвели должного впечатление на новую власть, в противопоставлении с политической подоплекой его работы в последние годы. Представители Владимира Зеленского продолжают говорить о необходимости реформировать прокуратуру, как говорил об этом и Петр Порошенко, назначая Луценко на должность. Руслан Рябошапка, которого рассматривают на должность нового генпрокурора, уже заявил, что ГПУ должен возглавить профессиональный юрист, а не политик.