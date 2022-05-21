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Против России воюют 700 тысяч украинцев, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Суббота 21 мая 2022 11:07
Против России воюют 700 тысяч украинцев, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

На сегодня в отражении российского вторжения задействованы 700 тысяч украинцев. Россия задействовала такое количество войск, что ни одна армия Европы не смогла бы сразу остановить значительное продвижение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского.

По его словам, для вторжения российская сторона задействовала все собранные силы в Крыму, Беларуси и на других направлениях вдоль границ.

"Я думаю, что на сегодня ни одна страна Европы не справилась бы с таким объемом (войск противника, - ред.)", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что для того, чтобы противостоять России украинская армия должна насчитывать не 250 тысяч военных (с боевыми 120 тысяч), а гораздо больше.

"Но даже плюс 100 тысяч не смогли бы остановить их. Сегодня это 700 тысяч. Вы видите результат работы 700 тысяч людей, которые воюют, чтобы защищать такую территорию", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что победа в войне будет добыта на поле боя, но завершение все равно будет обсуждаться за столом переговоров с Россией.

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