За три года "Днепрогаз" инвестировал в газовые сети более 130 млн гривен

Общая сумма инвестиций АО "Днепрогаз" в развитие газораспределительной системы Днепра и Днепровского района в течение 2018-2020 годов составила более 130 млн гривен. Значительный размер капиталовложений позволил повысить уровень безопасности газоснабжения, но для комплексного редизайна газораспределительных сетей этих средств недостаточно.

"Объем инвестиций, привлекаемых компанией для модернизации и редизайна газотранспортной системы Днепра и Днепровского района, ежегодно утверждается НКРЭКУ. Однако установленный тариф на распределение газа не позволяет АО "Днепрогаз" выполнить все необходимые ремонтные работы на газопроводах, работающих более 30 лет", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, из-за систематического непокрытия тарифом на распределение газа фактических расходов предприятия, прогнозируемые убытки "Днепрогаза" до конца года превысят 146 млн гривен.

"Своевременная модернизация сетей позволит компании уменьшить расходы технологического газа, то есть в будущем уменьшится нагрузка на потребителей. Эти мероприятия также повысят эффективность работы сетей и позволят удешевить их обслуживание", - отмечает и.о. технического директора "Днепрогаза" Сергей Матиенко.

В 2018-2020 годах специалисты АО "Днепрогаз" выполнили реконструкцию более 6 км газопроводов, модернизацию 11 ГРП, установили 9 современных ШРП производства завода RGC Production, заменили 29 отключающих устройств, выполнили ремонт 33 станций катодной защиты газопроводов.

"Инвестиции в газовые сети города "Днепрогаз" осуществляет исключительно за счет средств, которые днепряне платят за распределение природного газа. Поэтому компания призывает потребителей оплачивать услуги по распределению вовремя, чтобы запланированные мероприятия были выполнены в установленный срок", - говорится в сообщении.

В этом году в Днепре и Днепровском районе работники компании должны выполнить капитальный ремонт части газопровода среднего давления, а также реконструировать более 3 км газопроводов, заменить 32 газорегулирующие пункты, построить 3 новые станции катодной защиты и провести реконструкцию 28 существующих станций электро-химической защиты. На это "Днепрогаз" планирует потратить почти 31 млн гривен.