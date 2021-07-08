За три роки "Дніпрогаз" інвестував у газові мережі понад 130 млн гривень

Загальна сума інвестицій АТ "Дніпрогаз" у розвиток газорозподільної системи Дніпра та Дніпровського району протягом 2018-2020 років склала понад 130 млн гривень. Значний розмір капіталовкладень дозволив підвищити рівень безпеки газопостачання, але для комплексного редизайну газорозподільних мереж цих коштів недостатньо.

"Обсяг інвестицій, що залучаються компанією для модернізації та редизайну газотранспортної системи Дніпра та Дніпровського району, щорічно затверджується НКРЕКП. Однак встановлений тариф на розподіл газу не дозволяє АТ "Дніпрогаз" виконати всі необхідні ремонтні роботи на газопроводах, що працюють більше 30 років", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, через систематичне непокриття тарифом на розподіл газу фактичних витрат підприємства, прогнозовані збитки "Дніпрогазу" до кінця року перевищать 146 млн гривень.

"Своєчасна модернізація мереж дозволить компанії зменшити витрати технологічного газу, тобто в майбутньому зменшиться навантаження на споживачів. Ці заходи також підвищать ефективність роботи мереж і дозволять здешевити їх обслуговування", - зазначає в.о. технічного директора "Дніпрогазу" Сергій Матієнко.

У 2018-2020 роках фахівці АТ "Дніпрогаз" виконали реконструкцію понад 6 км газопроводів, модернізацію 11 ГРП, встановили 9 сучасних ШРП виробництва заводу RGC Production, замінили 29 відключаючих пристроїв, виконали ремонт 33 станцій катодного захисту газопроводів.

"Інвестиції в газові мережі міста "Дніпрогаз" здійснює виключно за рахунок коштів, які дніпряни платять за розподіл природного газу. Тому компанія закликає споживачів оплачувати послуги з розподілу вчасно, щоб заплановані заходи були виконані у встановлений термін", - йдеться в повідомленні.

Цього року в Дніпрі та Дніпровському районі працівники компанії мають виконати капітальний ремонт частини газопроводу середнього тиску, а також реконструювати понад 3 км газопроводів, замінити 32 газорегулюючі пункти, побудувати 3 нові станції катодного захисту та провести реконструкцію 28 існуючих станцій електро-хімічного захисту. На це "Дніпрогаз" планує витратити майже 31 млн гривень.