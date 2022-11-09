Три форварди з дублями стали зірками ігрового дня НХЛ
Крайній нападник "Вегас Голден Найтс" Райллі Сміт став головною зіркою вечора в Національній хокейній лізі, доклавшись до перемоги невадців в овертаймі над "Торонто Мейпл Ліфс" (4:3).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.
На третій сходинці хіт-параду опинився правий нападник "Сіетла" Джордан Еберлі. Канадець відкрив рахунок дальнім кидком уже на 38-й секунді двобою з "Нешвіллом" (5:1). Під завісу ж стартового періоду він опинився перед воротами в затяжній атаці "Кракен" і чітко розібрався з Саросом.
Другою зіркою вечора став капітан "Ванкувера" Бо Хорват. Центрфорвард теж оформив дубль у канадському дербі проти "Оттави" (6:4): під завісу першого періоду зіграв на добиванні, а в третій 20-хвилинці на "п'ятаку" ефектно замкнув простріл Гарланда від лівого борту.
Нарешті Сміт із "Вегаса" став подвійним героєм команди. У середині фінального періоду він вирвав для "лицарів" нічию і перевів гру в овертайм. А там розкішно реалізував вихід 1 в 0 та закріпив лідерство невадців у Західній конференції НХЛ.
Тим часом на Сході в лідерах опинився "Бостон". "Брюїнз" на два очки випереджають "Нью-Джерсі", а "Нью-Йорк Айлендерс" відстали на чотири пункти.
До слова, раніше форвард "Вегаса" Кессел оновив рекорд НХЛ за кількістю проведених поспіль матчів.
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