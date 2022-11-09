Три форварда с дублями стали звездами игрового дня НХЛ

Крайний нападающий "Вегас Голден Найтс" Райлли Смит стал главной звездой вечера в Национальной хоккейной лиге, приложившись к победе невадцев в овертайме над "Торонто Мэйпл Лифс" (4:3).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги .

На третьей строчке хит-парада оказался правый нападающий "Сиэтла" Джордан Эберли. Канадец открыл счет дальним броском уже на 38-й секунде поединка с "Нэшвиллом" (5:1). Под занавес же стартового периода он оказался перед воротами в затяжной атаке "Кракен" и четко разобрался с Саросом.

Второй звездой вечера стал капитан "Ванкувера" Бо Хорват. Центрфорвард тоже оформил дубль в канадском дерби против "Оттавы" (6:4): под занавес первого периода сыграл на добивании, а в третьей 20-минутке на "пятаке" эффектно замкнул прострел Гарланда от левого борта.

Наконец Смит из "Вегаса" стал двойным героем команды. В середине финального периода он вырвал для "рыцарей" ничью и перевел игру в овертайм. А там роскошно реализовал выход 1 в 0 и закрепил лидерство невадцев в Западной конференции НХЛ.

Тем временем на Востоке в лидерах оказался "Бостон". "Брюинз" на два очка опережают "Нью-Джерси", а "Нью-Йорк Айлендерс" отстали на четыре пункта.