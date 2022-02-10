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Три элемента. Украина предложила свою стратегию безопасности в Европе

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КИев, Четверг 10 февраля 2022 18:47
Три элемента. Украина предложила свою стратегию безопасности в Европе Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил украинскую стратегию безопасности в Европе. Она включает в себя три элемента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Первый элемент

Укрепление установившихся блоков и организаций, таких как ЕС и НАТО, а также их укрепление дополнительными малыми альянсами. Дополнительные малые альянсы могут стать расширением и укреплением для ЕС и НАТО. Их развитие будет способствовать гибкости всей архитектуры безопасности, а децентрализация позволит сохранить стойкость в период антагонизма в международных отношениях. В результате новые альянсы интегрируются в новый порядок безопасности.

У Украины есть три компактных альянса, в частности, Люблинский треугольник с Литвой и Польшей, ассоциированное трио с Грузией и Молдовой, это формат отношений с Турцией.

Второй элемент

Пакеты санкций на случай кризисов, а также "смелость" их применить против тех, кто посягает на основы порядка безопасности.

"В ЕС разработали такой пакет санкций против России. Даже когда мы урегулируем нынешний кризис, который создала Россия, этот пакет санкций останется готовым. Он продолжит быть сдерживающим фактором для любых попыток посягать на европейскую архитектуру безопасности в дальнейшем", - заявил Кулеба.

Третий элемент

Готовность к новым большим амбициям. В частности, вступление Украины в ЕС и НАТО.

"Украина и есть именно тот потенциал Европы, который способен вывести ее на новый уровень влияния на глобальной арене. Для этого нужно отбросить страхи, мнимую усталость от расширения и нерешительность, посмотреть своими глазами на будущее. Нужно взглянуть на Украину через призму ваших отношений с Украиной, а не через призму отношений с Россией", - заявил Кулеба.

Напомним, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом заинтересован в продолжении диалога с Россией по "гарантиям безопасности".

Кроме того, представитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что Москва ожидает от стран-членов ОБСЕ ответа по "гарантиям безопасности".

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Европа Дмитрий Кулеба
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