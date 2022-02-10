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Три елементи. Україна запропонувала свою стратегію безпеки в Європі

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Київ, Четвер 10 лютого 2022 18:47
Три елементи. Україна запропонувала свою стратегію безпеки в Європі Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував українську стратегію безпеки в Європі. Вона включає в себе три елементи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Перший елемент

Зміцнення усталених блоків і організацій, таких як ЄС і НАТО, а також їх зміцнення додатковими малими альянсами. Додаткові Малі альянси можуть стати розширенням і зміцненням для ЄС і НАТО. Їх розвиток сприятиме гнучкості всієї архітектури безпеки, а децентралізація дозволить зберегти стійкість в період антагонізму в міжнародних відносинах. В результаті нові альянси інтегруються в новий порядок безпеки.

Україна має три компактні альянси, зокрема, Люблінський трикутник з Литвою і Польщею, асоційоване тріо з Грузією і Молдовою, це формат відносин з Туреччиною.

Другий елемент

Пакети санкцій на випадок криз, а також "сміливість" їх застосувати проти тих, хто зазіхає на основи порядку безпеки.

"В ЄС розробили такий пакет санкцій проти Росії. Навіть коли ми врегулюємо нинішню кризу, яку створила Росія, цей пакет санкцій залишиться готовим. Він продовжить бути стримуючим фактором для будь-яких спроб зазіхати на європейську архітектуру безпеки надалі", - заявив Кулеба.

Третій елемент

Готовність до нових великих амбіцій. Зокрема, вступ України до ЄС і НАТО.

"Україна і є саме той потенціал Європи, який здатний вивести її на новий рівень впливу на глобальній арені. Для цього потрібно відкинути страхи, уявну втому від розширення і нерішучість, подивитися своїми очима на майбутнє. Потрібно поглянути на Україну через призму ваших відносин з Україною, а не через призму відносин з Росією", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Білий дім зацікавлений у продовженні діалогу з Росією щодо "гарантій безпеки".

Крім того, представник російської делегації на переговорах у Відні Костянтин Гаврилов заявив, що Москва очікує від країн-членів ОБСЄ відповіді щодо "гарантій безпеки".

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Європа Дмитро Кулеба
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