Три дрони полетіли в РФ та Білорусь. Як відпрацювала ППО під час атаки на Україну
Окупанти запустили по Україні ракети та дрони в ніч проти 31 серпня. Три БПЛА полетіли у Росію та Білорусь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Скільки цілей РФ запустила під час атаки по Україні
У ніч на 31 серпня загарбники завдали удару:
- балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької області;
- чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донецької області;
- 52 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області.
Як відпрацювала ППО
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА "Shahed-131/136", 25 локаційно втрачені (упали самостійно). Два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один - у Білорусь", - зазначили військові.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.
Атака РФ по Україні
Російські війська в ніч проти 31 серпня атакували Україну як дронами, так і ракетами. Окупанти останнім часом часто використовують комбіновані удари по Україні.
Зокрема, ППО збила всі цілі, які РФ направила на Київ. Ця атака на столицю стала четвертою за тиждень. В області працювала ППО, у регіоні обійшлося без пошкоджень та постраждалих, але сталися пожежі.
Крім того, у Черкаському районі уламки пошкодили житлові будинки.
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