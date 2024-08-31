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Три дрона улетели в РФ и Беларусь. Как отработала ПВО во время атаки на Украину

Украина, Суббота 31 августа 2024 10:27
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Три дрона улетели в РФ и Беларусь. Как отработала ПВО во время атаки на Украину Фото: ПВО сбила 24 БПЛА во время атаки по Украине 31 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты запустили по Украине ракеты и дроны в ночь на 31 августа. Три БПЛА улетели в Россию и Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сколько целей РФ запустила во время атаки по Украине

В ночь на 31 августа захватчики нанесли удар:

  • баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области;
  • четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области;
  • 52 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области.

Как отработала ПВО

К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбиты 24 ударных БПЛА "Shahed-131/136", 25 локационно потеряны (упали самостоятельно). Два беспилотника полетели в направлении России, еще один - в Беларусь", - отметили военные.

Три дрона улетели в РФ и Беларусь. Как отработала ПВО во время атаки на Украину

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.

Атака РФ по Украине

Российские войска в ночь на 31 августа атаковали украину как дронами, так и ракетами. Оккупанты в последнее время часто используют комбинированные удары по Украине.

В частности, ПВО сбила все цели, которые РФ направила на Киев. Эта атака на столицу стала четвертой за неделю. В области работала ПВО, в регионе обошлось без повреждений и пострадавших, но произошли пожары.

Кроме того, в Черкасском районе обломки повредили жилые дома.

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