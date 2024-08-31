Три дрона улетели в РФ и Беларусь. Как отработала ПВО во время атаки на Украину
Оккупанты запустили по Украине ракеты и дроны в ночь на 31 августа. Три БПЛА улетели в Россию и Беларусь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Сколько целей РФ запустила во время атаки по Украине
В ночь на 31 августа захватчики нанесли удар:
- баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области;
- четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области;
- 52 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области.
Как отработала ПВО
К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя сбиты 24 ударных БПЛА "Shahed-131/136", 25 локационно потеряны (упали самостоятельно). Два беспилотника полетели в направлении России, еще один - в Беларусь", - отметили военные.
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.
Атака РФ по Украине
Российские войска в ночь на 31 августа атаковали украину как дронами, так и ракетами. Оккупанты в последнее время часто используют комбинированные удары по Украине.
В частности, ПВО сбила все цели, которые РФ направила на Киев. Эта атака на столицу стала четвертой за неделю. В области работала ПВО, в регионе обошлось без повреждений и пострадавших, но произошли пожары.
Кроме того, в Черкасском районе обломки повредили жилые дома.
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