Три дрони атакували підстанцію біля ЗАЕС, є поранені, - МАГАТЕ

Як зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, ці неодноразові атаки безпілотників становлять загрозу ядерній безпеці та життю людей і мають бути припинені.

Експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, повідомили, що побачили густий дим і почули вибухи з боку розподільчого пристрою після того, як їм повідомили, що безпілотники влучили в прилеглий ліс. Підстанція розташована за межами самого майданчика ЗАЕС. Наразі експерти МАГАТЕ не повідомляють про будь-які наслідки на майданчику.

Пізніше представникам МАГАТЕ повідомили, що неподалік від міста Енергодар було три удари безпілотників. Вони влучили в одну з електричних підстанцій, поранивши вісьмох працівників, один з яких потребував медичної допомоги. Ймовірний удар також спричинив витік масла щонайменше з одного з двох трансформаторів підстанції, пошкодив верхню частину одного з них, а також з'єднувальну лінію.

В результаті постраждала підстанція "Радуга" наразі виведена з ладу, але Енергодар та прилегла промислова зона все ще отримують електроенергію. Підстанції є життєво важливими частинами системи виробництва, передачі та розподілу електроенергії.

Ситуація із ЗАЕС

Запорізька АЕС, розташована в Енергодарі Запорізької області, була окупована в 2022 році під час російського вторгнення в Україну. Відтоді окупанти нехтують безпековими заходами, зберігають техніку та утримують персонал на станції.

Через це ЗАЕС неодноразово відключалася від енергосистеми України. Додаткову небезпеку для станції створив підрив Каховської ГЕС російськими військами 6 червня 2023 року.

Нещодавно через обстріл та пожежу була зруйнована станція зовнішнього радіаційного моніторингу. Вона розташовується біля ЗАЕС.

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