За три доби енергетики повернули світло понад 16 тисяч родин, - ДТЕК

Зазначається, що ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Загалом за останні три дні у Дніпропетровській області, яка вже майже щоденно опиняється під ворожими ударами, вдалося відновити електрику для 8,9 тисячі родин місцевих жителів.

Водночас у Донецькій області, яка залишається регіоном найважчих боїв, енергетикам вдалося з дозволу військових виконати ремонти та повернути світло у домівки 7,3 тисячі родин, чиї оселі знеструмлювалися внаслідок обстрілів.

Цього тижня постраждали й мережі Київської області: енергетики оперативно відновили світло для мешканців Бориспільського району, які залишилися без електропостачання через ранкову атаку ударними дронами.

Щойно ситуація стабілізувалася, ремонтні бригади компанії розпочали ремонтні роботи. Наразі усі жителі області знову зі світлом.

Сьогодні вранці окупанти обстріляли теплоелектростанції ДТЕК Ріната Ахметова.

Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Масований обстріл України 25 грудня

Уночі російські сили використали дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed, а вже вранці розпочали масований обстріл території України ракетами та балістичними снарядами. Вибухи лунали у низці областей. Президент Володимир Зеленський пізніше повідомив, що в ході атаки російська сторона випустила понад 70 ракет і більше ніж 100 дронів.