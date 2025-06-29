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За трое суток ДТЭК вернул свет 15 тысячам семей после вражеских атак

Украина, Воскресенье 29 июня 2025 10:55
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За трое суток ДТЭК вернул свет 15 тысячам семей после вражеских атак Фото: ДТЭК вернул свет 15 тысячам семей за трое суток после атак РФ (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

За последние трое суток энергетики компании ДТЭК вернули свет 15 тысячам семей. Их дома были без света из-за вражеских атак.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В частности, с 23 по 25 июня энергетикам ДТЭК удалось восстановить электроснабжение 3 населенных пунктов Донецкой области. Благодаря этому свет вернулся в почти 10 тысяч домов.

В то же время на Днепропетровщине энергетики вернули свет почти 5 тысячам семей, чьи дома были без электроэнергии из-за обстрелов.

Несмотря на все энергетики продолжают работать и возвращать свет там, где это возможно. Они приступают к работам сразу как только получают разрешение от ВСУ и ГСЧС и доступ к месту повреждений.

Напомним, на прошлой неделе энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 70 тысячам семей, чьи дома были без электроэнергии в результате вражеских атак.

Добавим, что за день 21 июня энергетики ДТЭК смогли восстановить электричество в домах более 19,3 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях. Свет исчез в домах после вражеских обстрелов.

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