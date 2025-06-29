За трое суток ДТЭК вернул свет 15 тысячам семей после вражеских атак

За последние трое суток энергетики компании ДТЭК вернули свет 15 тысячам семей. Их дома были без света из-за вражеских атак.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

В частности, с 23 по 25 июня энергетикам ДТЭК удалось восстановить электроснабжение 3 населенных пунктов Донецкой области. Благодаря этому свет вернулся в почти 10 тысяч домов.

В то же время на Днепропетровщине энергетики вернули свет почти 5 тысячам семей, чьи дома были без электроэнергии из-за обстрелов.

Несмотря на все энергетики продолжают работать и возвращать свет там, где это возможно. Они приступают к работам сразу как только получают разрешение от ВСУ и ГСЧС и доступ к месту повреждений.