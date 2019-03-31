За три дня до выборов украинцы получили более 21 тыс. ID-карточек

Перед выборами 2019 на протяжении трех последних дней территориальными органами и подразделениями Государственной миграционной службы (ГМС) по всей Украине выдано 21401 ID-карточку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДМС.

Как отмечается, 10190 ID-карточку выдали 29 марта, 9142 - 30 марта, 2069 - 31 марта 2019 года (информация по состоянию на 15:00). С этой целью в указанные дни, а также непосредственно в день выборов 31 марта, организовано дежурство сотрудников, которые обеспечивают выдачу уже изготовленных и доставленных в территориальные органы и подразделения ГМС паспортов.

Паспорт гражданина Украины в форме ID-карты или паспорта-книжечки является основанием для получения избирательного бюллетеня лицами, которым на день выборов исполнилось 18 лет и которые включены в списки избирателей.

Сообщается, что всего с 2016 года Государственной миграционной службой оформлено более 3,1 млн паспортов гражданина Украины в форме ID-карты.

РБК-Украина писало, что по данным ЦИК явка на выборах, по состоянию на 15 часов воскресенья, 31 марта в 197 округах составила 45,12%.

Ранее сообщалось, что в день выборов президента Украины по состоянию на 18:00 открыто 19 уголовных дел в связи с нарушением избирательного процесса.