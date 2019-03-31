За три дні до виборів українці отримали понад 21 тис. ID-карток

Перед виборами 2019 впродовж трьох останніх днів територіальними органами та підрозділами Державної міграційної служби (ДМС) по всій Україні видано 21401 ID-картку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДМС.

Як зазначається, 10190 ID-картку було видано 29 березня, 9142 - 30 березня, 2069 - 31 березня 2019 року (інформація станом на 15:00). З цією метою у вказані дні, а також безпосередньо у день виборів 31 березня, організовано чергування працівників, які забезпечують видачу вже виготовлених та доставлених до територіальних органів та підрозділів ДМС паспортів.

Паспорт громадянина України у формі ID-картки або паспорта-книжечки є підставою для отримання виборчого бюлетеня особами, яким на день виборів виповнилося 18 років та яких включено до списків виборців.

Повідомляється, що всього з 2016 року Державною міграційною службою оформлено більше 3,1 млн паспортів громадянина України у формі ID-картки.

РБК-Україна писало, що за даними ЦВК явка на виборах, станом на 15 годину неділі, 31 березня в 197 округах становила 45,12%.

Раніше повідомлялося, що у день виборів президента України станом на 18:00 відкрито 19 кримінальних справ у зв'язку з порушенням виборчого процесу.