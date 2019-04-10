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ЦИК утвердил распределение средств госбюджета на проведение второго тура

Новости » Выборы 2019    10.04.2019 - 17:22
ЦИК утвердил распределение средств госбюджета на проведение второго тура
Иллюстративное фото (УНИАН)

Комиссия внесла изменения в смету расходов ЦИК

Центральная избирательная комиссия утвердила распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение выборов в Украине с учетом расходов для подготовки и проведения второго тура 21 апреля 2019 года на общую сумму 2 млрд 354 млн 880 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Указано, что в этом распределении расходы ЦИК составляют 295 млн 186 тыс. 539 гривен. Расходы окружных и участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения выборов с учетом внесенных постановлениями комиссии изменений с февраля по апрель составляют 1 млрд 191 млн 396 тыс. 419 гривен.

"Расходы окружных и участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля 2019 года составляют 782 млн 595 тыс. 825 гривен. Резерв средств составляет 85 млн 701 тыс. 217 гривен", - сообщили в Центризбиркоме.

Кроме того, утверждены средние нормы расходов окружной избирательной комиссии и средние нормы расходов для нужд участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения повторного голосования на выборах в Украине.

Сообщается, что ЦИК внес изменения в единые сметы расходов ОИК по выборам президента Украины 10 территориальных избирательных округов.

Напомним, ЦИК сформировал состав 199 окружных избирательных комиссий для организации подготовки и проведения повторного голосования во втором туре выборов 2019.

Как писало РБК-Украина ранее, о проведении второго тура выборов президента Центризбирком официально объявил 7 апреля - с тех пор украинцы могут изменить место голосования.

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