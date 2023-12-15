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Три дні поспіль росіяни здійснюють по 80 штурмів за добу на Таврійському напрямку

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти на Таврійському напрямку три дні поспіль здійснюють близько 80 штурмів щодобово, найбільше - у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача оперативно-стратегічного угруповування військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Окупанти не зменшують кількості бойових зіткнень в операційній зоні ОСУВ "Таврія". Три дні поспіль - близько 80 штурмових дій щодобово. Переважна більшість у Донецькій області", - повідомив Тарнавський.

За його словами, штурмові групи росіян в основному налічують до 20 осіб. Діють, зокрема, і за підтримки бронетехніки.

Окрім того, вчора знову відбулось збільшення кількості авіаударів, ворог застосовує авіабомби.

Ситуація на фронті

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, українські бійці продовжують ведення наступальних та оборонних дій. ЗСУ відбили сумарно 45 російських атак на Авдіївському напрямку. Також українські сили продовжують тримати позиції на лівому березі Херсонської області.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 15 грудня, становлять 1090 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає приблизно 343 890 військових. Крім того, ЗСУ знищили 38 бойових броньованих машин, 24 автомобілі та 20 безпілотників.

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Війна Росії проти УкраїниДонецька область