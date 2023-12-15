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Три дня подряд россияне совершают по 80 штурмов в сутки на Таврическом направлении

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты на Таврическом направлении три дня подряд совершают около 80 штурмов ежесуточно, больше всего - в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Оккупанты не уменьшают количество боевых столкновений в операционной зоне ОСУВ "Таврия". Три дня подряд - около 80 штурмовых действий ежесуточно. Подавляющее большинство в Донецкой области", - сообщил Тарнавский.

По его словам, штурмовые группы россиян в основном насчитывают до 20 человек. Действуют, в том числе, и при поддержке бронетехники.

Кроме того, вчера снова произошло увеличение количества авиаударов, враг применяет авиабомбы.

Ситуация на фронте

Согласно отчету Института изучения войны, украинские бойцы продолжают ведение наступательных и оборонительных действий. ВСУ отбили суммарно 45 российских атак на Авдеевском направлении. Также украинские силы продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области.

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 15 декабря, составляют 1090 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 343 890 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 38 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 20 беспилотников.

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Война России против УкраиныДонецкая область