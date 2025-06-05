За три дні енергетики відновили електрику у понад 28 тисячах осель, - ДТЕК

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, де зберігається важка ситуація через постійні ворожі обстріли, ракетні, дронові та авіаудари. Відновлювати електропостачання тут надзвичайно важко через постійну небезпеку, але енергетики продовжують це робити. Тільки за останні три дні їм вдалося повернути світло у 24,2 тисячі осель жителів прифронтового регіону.

Також постійно потерпає від наслідків ворожих ударів Дніпропетровщина, через що знеструмлюються оселі місцевих жителів. Тут за три доби ремонтні бригади ДТЕК змогли відновити світло у майже 4 тисячах домівок місцевих мешканців.