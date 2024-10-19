За три дні енергетики повернули світло понад 15 тисяч родин після ворожих атак, - ДТЕК

У Донецькій області тривають активні бойові дії. Руйнувань зазнає інфраструктура регіону, а також пошкоджуються мережі й енергетичне обладнання.

"Попри постійну небезпеку, енергетикам ДТЕК вдалося повернути електропостачання понад 15 тис. родин у 16 населених пунктах Донеччини", - зазначили в компанії.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 25,4 тисяч родин у 41 населеному пункті, що залишилися без електропостачання через обстріли у Дніпропетровській та Донецькій областях.