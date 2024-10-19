За три дня энергетики вернули свет более 15 тысяч семей после вражеских атак, - ДТЭК

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Разрушения испытывает инфраструктура региона, а также повреждаются сети и энергетическое оборудование.

"Несмотря на постоянную опасность, энергетикам ДТЭК удалось вернуть электроснабжение более 15 тыс. семей в 16 населенных пунктах Донбасса", - отметили в компании.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 25,4 тысячи семей в 41 населенном пункте, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Днепропетровской и Донецкой областях.