UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

За три дні енергетики повернули світло 13 тисяч сімей після ворожих обстрілів, - ДТЕК

Фото: за три дні енергетики повернули світло 13 тисяч сімей після ворожих обстрілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

За останні три доби енергетики відновили світло для 13,2 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини, чиї домівки були знеструмлені через обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що важкі бої на Донеччині не стихають, продовжуються обстріли, ракетні, дронові та авіаудари. За останні три дні вдалося повернути електрику у 7,1 тисяч осель жителів прифронтового регіону.  

Важка ситуація зберігається і на Дніпропетровщині, де за цей же період енергетики ДТЕК змогли відновити світло у 6,1 тисяч домівок місцевих мешканців.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нещодавно енергетики ДТЕК Ріната Ахметова отримали почесні грамоти за оперативне відновлення електропостачання після ворожих атак в Одеській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКЕлектроенергія