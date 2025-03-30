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За три дня энергетики вернули свет 13 тысяч семей после вражеских обстрелов, - ДТЭК

Фото: за три дня энергетики вернули свет 13 тысяч семей после вражеских обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

За последние трое суток энергетики восстановили свет для 13,2 тысяч семей Донетчины и Днепропетровщины, чьи дома были обесточены из-за обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что тяжелые бои в Донецкой области не стихают, продолжаются обстрелы, ракетные, дроновые и авиаудары. За последние три дня удалось вернуть электричество в 7,1 тысяч домов жителей прифронтового региона.

Тяжелая ситуация сохраняется и на Днепропетровщине, где за этот же период энергетики ДТЭК смогли восстановить свет в 6,1 тысяч домов местных жителей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Недавно энергетики ДТЭК Рината Ахметова получили почетные грамоты за оперативное восстановление электроснабжения после вражеских атак в Одесской области.

 

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