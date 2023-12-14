Три чверті українців проти територіальних поступок Росії, проте готовність до них зросла

Як зазначають соціологи, після травня 2023 року простежується поступове зростання частки тих, хто готовий до територіальних поступок: з 10% у травні до 14% у жовтні і до 19% у грудні.

Разом з цим є тенденція до зниження частки тих, хто виступає проти територіальних поступок (з 84% у травні до 80% у жовтні і до 74% у грудні), хоча станом на зараз усе одно виразна більшість українців вважають, що Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій.

У всіх регіонах виразна більшість респондентів (від, відповідно, 68% і 69% на Півдні і Сході до 76 і 79% на Заході і в Центрі) виступають проти територіальних поступок Росії.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, у Україні після широкомасштабного вторгнення відбувався сплеск оптимізму, який, зокрема, супроводжувався категоричністю в питаннях територіальних поступок.

"Було природно очікувати, що чим довше триватиме війна, тим ми будемо свідками "повернення" показників до дещо нижчих рівнів. Певний період оптимізм підтримувався яскравими перемогами на Півночі України, Харківщині та Херсонщині, проте на тлі складного 2023 року ми бачимо низхідні тенденції", - сказав він.

За його словами, в умовах високої невизначеності важко сказати, якою буде далі траєкторія - дуже можливо, готовність до поступок ще дещо зросте, проте далі стабілізується (з переважанням тих, хто виступає проти жодних поступок).

"Наразі можна впевнено припускати, що ключовою для суспільних настроїв буде позиція західних партнерів і їх належна підтримка України", - додав Грушецький.

Опитування було проведене 29 листопада - 9 грудня 2023 року серед 1031 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у грудні 2023 року більшість українців (58%) вважають, що у разі суттєвого скорочення допомоги Заходу варто продовжувати бойові дії для тиску на окупантів, навіть з урахування ризиків для територій, які контролюються Україною зараз.

Крім того, абсолютна більшість українців (87%) вважають, що якщо Захід буде належно допомагати України зброєю, фінансами, санкціями, то Україна зможе завдати поразок Росії та досягти прийнятного результату.