Три четверти украинцев против территориальных уступок России, но готовность к ним выросла

Как отмечают социологи, после мая 2023 года наблюдается постепенное увеличение доли тех, кто готов к территориальным уступкам: с 10% в мае до 14% в октябре и до 19% в декабре.

Вместе с этим появились тенденция к снижению доли тех, кто выступает против территориальных уступок (с 84% в мае до 80% в октябре и до 74% в декабре), хотя по состоянию на сегодняшний день все равно выразительное большинство украинцев считают, что Украина не должна отказываться от своих территорий.

Во всех регионах выразительное большинство респондентов (от соответственно 68% и 69% на Юге и Востоке до 76 и 79% на Западе и в Центре) выступают против территориальных уступок России.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, в Украине после широкомасштабного вторжения наблюдался всплеск оптимизма, сопровождавшийся, в частности, категоричностью в вопросах территориальных уступок.

"Было естественно ожидать, что чем дольше будет продолжаться война, тем мы будем свидетелями "возвращения" показателей к несколько более низким уровням. Определенный период оптимизм поддерживался яркими победами на Севере Украины, Харьковщине и Херсонщине, однако на фоне сложного 2023 года мы видим нисходящие тенденции", - сказал он.

По его словам, в условиях высокой неопределенности трудно сказать, какая будет дальше траектория - очень возможно, готовность к уступкам еще несколько возрастет, однако дальше стабилизируется (с преобладанием тех, кто выступает против никаких уступок).

"Пока можно уверенно предполагать, что ключевой для общественных настроений будет позиция западных партнеров и их надлежащая поддержка Украины", - добавил Грушецкий.

Опрос был проведен 29 ноября - 9 декабря 2023 среди 1031 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Напомним, по данным опроса КМИС, в декабре 2023 года большинство украинцев (58%) считают, что в случае существенного сокращения помощи Западу следует продолжать боевые действия для давления на оккупантов, даже с учетом рисков для контролируемых Украиной территорий.

Кроме того, абсолютное большинство украинцев (87%) считают, что если Запад будет должным образом помогать Украине оружием, финансами, санкциями, то Украина сможет нанести поражение России и достичь приемлемого результата.