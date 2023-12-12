Чи продовжувати бойові дії у разі суттєвого скорочення допомоги Заходу: думки українців

Більшість українців (58%) вважають, що у разі суттєвого скорочення допомоги Заходу варто продовжувати бойові дії для тиску на окупантів, навіть з урахування ризиків для територій, які контролюються Україною зараз.

Разом з цим кожен третій респондент (32%) вважає, що краще йти на припинення бойових за умов дійсно серйозних гарантій безпеки від Заходу, навіть якщо визволення окупованих територій затягнеться на невизначений термін. Решта 10% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Абсолютна більшість українців (87%) вважають, що якщо Захід буде належно допомагати України зброєю, фінансами, санкціями, то Україна зможе завдати поразок Росії та досягти прийнятного результату. Вважають Росію занадто сильною незалежно від підтримки Заходу - 7%. Решта 6% не визначилися зі своєю думкою.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, українці вірять, що належна підтримка Заходу дозволить досягти результату. "Саме тому українцям прикро і боляче бачити, що за пафосними We stand with Ukraine від держав із сукупним ВВП, який обчислюється трильйонами доларів, реальна допомога була не такою швидкою, недостатньою в обсязі та номенклатурі, а в останній час узагалі забуксувала. Усе більше і більше українців (і не тільки) будуть бачити в цьому лицемірство і зраду від начебто друзів", - написав він.

За його словами, більшість навіть у таких скрутних умовах зберігають віру у важливість боротьби та тиску на ворога. "Проте дуже можливо, що у разі дійсно суттєвого обмеження допомоги та більшого відчуття наслідків цього громадянами, громадська думка швидко зміниться. І в цьому випадку позиція Заходу також лишається принципово важливою - чи буде мати Україна (хоча би підконтрольні території) дійсно серйозні гарантії безпеки чи Захід знову хоче запропонувати чергову версію Будапештського меморандуму", - додав соціолог.

Опитування було проведене 29 листопада - 9 грудня 2023 року серед 1031 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Скорочення допомоги Україні

Нагадаємо, за даними Кільського інституту світової економіки, обсяг нової виділеної допомоги Україні з серпня по жовтень 2023 року різко скоротився: загальна вартість нових пакетів становила лише 2,11 млрд євро, що є найнижчою сумою з січня 2022 року.

Основною групою активних донорів, що залишилася, є окремі європейські країни, такі як Хорватія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Швеція і Швейцарія, а також країни НАТО, такі як Канада і Великобританія.

За даними Пентагону, США залишилося близько 5,9 млрд доларів на військову допомогу Україні. Якщо Конгрес не схвалить пакет на 60 млрд доларів, Вашингтон не зможе продовжувати допомоги Києву.