Три четверти украинцев будут отмечать 8 марта

Три четверти украинцев (77%) намерены праздновать Международный женский день 8 марта в 2020 году, а 19% респондентов заявили, что отмечать не будут. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Для большинства опрошенных (68%) праздник 8 марта является хорошим поводом сделать приятное близким женщинам.

Еще 11% считают 8 марта обычным днем (с 2013 года количество таких респондентов выросло вдвое). Интересно, что женщины (13%) разделяют утверждение об обычном дне чаще, чем мужчины (8%).

Лишь 9% считают этот праздник символом борьбы женщин за свои права, а 8% говорят о нем как о празднике из советского прошлого. Последнее утверждение ближе для респондентов старшего возраста.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 21-25 февраля 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", абсолютное большинство украинцев согласны с утверждениями, что важнейшая задача женщины - заботиться о доме и семье (83%) и то, что важнейшая задача мужчины - это зарабатывание денег (75%).

Отметим, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) в 2018 году, Международный женский день находится на четвертом месте среди любимых праздников украинцев, его любят 42,9% опрошенных.