Три чверті українців відзначатимуть 8 березня

Три чверті українців (77%) мають намір святкувати Міжнародний жіночий день 8 березня у 2020 році, а 19% респондентів заявили, що відзначати не будуть. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Для більшості опитаних (68%) свято 8 березня є хорошим приводом зробити приємне близьким жінкам.

Ще 11% вважають 8 березня звичайним днем (з 2013 року кількість таких респондентів зросла вдвічі). Цікаво, що жінки (13%) поділяють твердження про звичайний день частіше, ніж чоловіки (8%).

Лише 9% вважають це свято символом боротьби жінок за свої права, а 8% говорять про нього як про свято з радянського минулого. Останнє твердження ближче для респондентів старшого віку.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 21-25 лютого 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", абсолютна більшість українців згодні з твердженнями, що найважливіше завдання жінки - піклуватися про дім і сім'ю (83%) і те, що найважливіше завдання чоловіка - це заробляння грошей (75%).

Відзначимо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у 2018 році, Міжнародний жіночий день знаходиться на четвертому місці серед улюблених свят українців, його люблять 42,9% опитаних.