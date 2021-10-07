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Три четверти граждан считают украинский язык родным

Автор: Александр Белоус

В июне 2021 года 77,0% опрошенных назвали украинский язык своим родным. Русский язык считают родным 19,8% опрошенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Центра Разумкова "Украина: 30 лет на европейском пути".

По данным опроса, 60,7% респондентов преимущественно разговаривают дома на украинском языке, 35,9% - на русском.

По национальности 87,3% респондентов считают себя украинцами, 9,1% - русскими.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 16 июня 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Социологический опрос проведен в рамках исследовательского проекта "Украина: 30 лет на пути в Европу", финансируемого Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, национально-демократический направление больше всего соответствует убеждениям украинцев. В июне 2021 года о поддержке этого идейно-политического направления заявили 17,8% респондентов.

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