Три четверти граждан считают украинский язык родным

По данным опроса, 60,7% респондентов преимущественно разговаривают дома на украинском языке, 35,9% - на русском.

По национальности 87,3% респондентов считают себя украинцами, 9,1% - русскими.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 16 июня 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Социологический опрос проведен в рамках исследовательского проекта "Украина: 30 лет на пути в Европу", финансируемого Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.