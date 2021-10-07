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Три чверті громадян вважають українську мову рідною

Автор: Олександр Білоус

У червні 2021 року 77,0% опитаних назвали українську мову своєю рідною. Російську мову вважають рідною 19,8% опитаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Центру Разумкова "Україна: 30 років на європейському шляху".

За даними опитування, 60,7% респондентів переважно розмовляють вдома українською мовою, 35,9% - російською.

За національністю 87,3% респондентів вважають себе українцями, 9,1% - росіянами.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 16 червня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Соціологічне опитування проведене в рамках дослідницького проекту "Україна: 30 років на шляху до Європи", що фінансується Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, національно-демократичний напрям найбільше відповідає переконанням українців. У червні 2021 року про підтримку цього ідейно-політичного напряму заявили 17,8% респондентів.

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