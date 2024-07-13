Три черги майже весь день. Стало відомо, як завтра будуть вимикати світло

Водночас в Києві, Київській, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 00:00 до 07:00 і з 15:00 до кінця доби.

В "Укренерго" повідомили, що з 07:00 і до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, а в інші години діятимуть три черги відключень одночасно.