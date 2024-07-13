Три черги майже весь день. Стало відомо, як завтра будуть вимикати світло

Завтра, 14 липня, графіки відключень світла будуть застосовуватись впродовж всієї доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та "Укренерго".
Водночас в Києві, Київській, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 00:00 до 07:00 і з 15:00 до кінця доби.
В "Укренерго" повідомили, що з 07:00 і до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, а в інші години діятимуть три черги відключень одночасно.
У зв'язку з аномально високою температурою в Україні останнім тижнем енергетикам на тла масованих російських атак довелося ще більше зменшити час, коли світло доступне для споживачів.
Енергетики застосовують так звану систему чергування для обмеження споживання електроенергії. Так, якщо припустити, що потрібно вимикати 5 черг споживачів одночасно, то світло буде доступно лише 4 години на добу.
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