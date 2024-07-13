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Три очереди почти весь день. Стало известно, как завтра будут выключать свет

Фото: генератор (Виталий Носач, коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Завтра, 14 июля, графики отключений света будут применяться на протяжении всех суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и "Укрэнерго".

В то же время в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений с 00:00 до 07:00 и с 15:00 до конца суток.

В "Укрэнерго" сообщили, что с 07:00 и до 15:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, а в другие часы будут действовать три очереди отключений одновременно.

Ситуация со светом в Украине

В связи с аномально высокой температурой в Украине в последнюю неделю энергетикам на фоне массированных российских атак пришлось еще больше снизить время, когда свет доступен для потребителей.

Энергетики используют так называемую систему чередования для ограничения потребления электроэнергии. Так, если предположить, что нужно выключать 5 очередей потребителей одновременно, то свет будет доступен только 4 часа в сутки.

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Энергетики