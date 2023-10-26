На три більше. НБУ сподівається на збільшення допомоги до 45 млрд доларів у 2023 році

Як заявив голова Нацбанку Андрій Пишний, передбачається, що загальний обсяг міжнародної фінансової підтримки у формі кредитів та грантів цього року становитиме близько 45 млрд доларів.

"Ці надходження залишаються основним джерелом покриття високого дефіциту державного бюджету, який цього року розшириться до 29% ВВП", - наголосив він.

За його словами, потреби України у зовнішньому фінансуванні залишаться значними й у наступні роки. І уточнив, що прогноз спирається на ритмічність надходження коштів.

"Необхідною умовою для цього є виконання Україною взятих на себе зобов'язань перед міжнародними партнерами. Це дозволить профінансувати критичні витрати бюджету і надалі уникати його емісійного фінансування. У свою чергу НБУ зможе підтримувати резерви на рівні понад 40 млрд доларів, незважаючи на значні інтервенції щодо збереження стійкості валютного ринку, у тому числі на тлі подальших заходів щодо валютної лібералізації", - додав Пишний.

Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук уточнив, що покращення прогнозу щодо резервів пов'язане зі збільшенням оцінок отримання міжнародної допомоги. Крім того, до бюджету-2024 закладається значний дефіцит, який можна покрити лише за допомогою партнерів.

"Звичайно, є досить високі ризики, що ця офіційна допомога може бути меншою. Ці ризики посилилися за останній місяць-два. Однак ті запевнення, які ми отримуємо від міжнародних партнерів, дають нам підстави все-таки як базовий сценарій закладати ті обсяги міжнародної допомоги, які є у нашому прогнозі, тобто 45 млрд доларів. У той час як у минулому прогнозі ми закладали 42 млрд доларів", - наголосив Ніколайчук.