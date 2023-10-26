На три больше. НБУ надеется на увеличение помощи до 45 млрд долларов в 2023 году

Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрел ожидания по международной помощи в 2023 году до 45 млрд долларов. Это на 3 млрд больше, чем было в летнем макропрогнозе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководства Нацбанка.
Как заявил глава Нацбанка Андрей Пышный, предполагается, что общий объем международной финансовой поддержки в форме кредитов и грантов в этом году составит около 45 млрд долларов.
"Эти поступления остаются основным источником покрытия высокого дефицита государственного бюджета, который в этом году расширится до 29% ВВП", - отметил он.
По его словам, потребности Украины во внешнем финансировании останутся значительными и в последующие годы. И уточнил, что прогноз опирается на ритмичность поступления средств.
"Необходимым условием для этого является выполнение Украиной взятых на себя обязательств перед международными партнерами. Это позволит профинансировать критические расходы бюджета и в дальнейшем избегать его эмиссионного финансирования. В свою очередь НБУ сможет поддерживать резервы на уровне выше 40 млрд долларов, несмотря на значительные интервенции по сохранению устойчивости валютного рынка, в том числе на фоне дальнейших мер по валютной либерализации", - добавил Пышный.
Замглавы Нацбанка Сергей Николайчук уточнил, что улучшение прогноза по резервам связано с увеличением оценок получения международной помощи. Кроме того, в бюджет-2024 закладывается значительный дефицит, покрыть который можно лишь с помощью партнеров.
"Конечно, есть достаточно высокие риски, что этой официальной помощи может быть меньше. Эти риски усилились за последний месяц-два. Однако те заверения, которые мы получаем от международных партнеров, дают нам основания все-таки в качестве базового сценария закладывать те объемы международной помощи, которые есть в нашем прогнозе, то есть 45 млрд долларов. В то время как в прошлом прогнозе мы закладывали 42 млрд долларов", - подчеркнул Николайчук.
Отметим, в последние недели растут опасения насчет того, будут ли западные партнеры поддерживать Украину финансами вовремя и в необходимых объемах. Так, например, США хотят снизить объем прямой бюджетной поддержки с 1,1 млрд до 825 млн долларов в месяц. И это на фоне того, что после эпопеи в Палате представителей ее новый спикер, республиканец Майк Джонсон выдвигает условия для согласования большого пакета, в который Белый дом закладывает более 60 млрд долларов для Украины.
Параллельно Венгрия с мая блокирует европейский транш на 500 млн евро.
Кроме того, есть риски срыва нового транша от Международного валютного фонда. Подробнее об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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