На три больше. НБУ надеется на увеличение помощи до 45 млрд долларов в 2023 году

Как заявил глава Нацбанка Андрей Пышный, предполагается, что общий объем международной финансовой поддержки в форме кредитов и грантов в этом году составит около 45 млрд долларов.

"Эти поступления остаются основным источником покрытия высокого дефицита государственного бюджета, который в этом году расширится до 29% ВВП", - отметил он.

По его словам, потребности Украины во внешнем финансировании останутся значительными и в последующие годы. И уточнил, что прогноз опирается на ритмичность поступления средств.

"Необходимым условием для этого является выполнение Украиной взятых на себя обязательств перед международными партнерами. Это позволит профинансировать критические расходы бюджета и в дальнейшем избегать его эмиссионного финансирования. В свою очередь НБУ сможет поддерживать резервы на уровне выше 40 млрд долларов, несмотря на значительные интервенции по сохранению устойчивости валютного рынка, в том числе на фоне дальнейших мер по валютной либерализации", - добавил Пышный.

Замглавы Нацбанка Сергей Николайчук уточнил, что улучшение прогноза по резервам связано с увеличением оценок получения международной помощи. Кроме того, в бюджет-2024 закладывается значительный дефицит, покрыть который можно лишь с помощью партнеров.

"Конечно, есть достаточно высокие риски, что этой официальной помощи может быть меньше. Эти риски усилились за последний месяц-два. Однако те заверения, которые мы получаем от международных партнеров, дают нам основания все-таки в качестве базового сценария закладывать те объемы международной помощи, которые есть в нашем прогнозе, то есть 45 млрд долларов. В то время как в прошлом прогнозе мы закладывали 42 млрд долларов", - подчеркнул Николайчук.