Три банка Беларуси отключили от SWIFT

Три белорусских банка отключили от международной системы платежей SWIFT. Картами финансовых организаций невозможно рассчитаться на территории Евросоюза.

По его данным, от SWIFT отключили три белорусских банка, в отношении которых ЕС ввел санкции. Речь идет о: "Банке Развития Беларуси";

"Белагропромбанке";

"Дабрабыте". Отмечается, что с 20 марта на территории Евросоюза картами этих банков невозможно оплатить покупки и провести какие-либо транзакции.