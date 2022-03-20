Три банки Білорусі відключили від SWIFT

Три білоруських Банки відключили від міжнародної системи платежів SWIFT. Картками фінансових організацій неможливо розрахуватися на території Євросоюзу.

Відзначається, що з 20 березня на території Євросоюзу картами цих банків неможливо оплатити покупки і провести будь-які транзакції.

За його даними, від SWIFT відключили три білоруських Банки, щодо яких ЄС ввів санкції. Йдеться про:

Нагадаємо, раніше глави країн-держав Євросоюзу заявили про готовність посилити тиск на Росію і Білорусь через напад на Україну.

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