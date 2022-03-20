RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Три банки Білорусі відключили від SWIFT

Фото: три білоруських Банки відключили від SWIFT (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Три білоруських Банки відключили від міжнародної системи платежів SWIFT. Картками фінансових організацій неможливо розрахуватися на території Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Позірк. Навіни пра Білорусь".

За його даними, від SWIFT відключили три білоруських Банки, щодо яких ЄС ввів санкції. Йдеться про:

  • "Банку Розвитку Білорусі";
  • "Белагропромбанку";
  • "Дабрабыте".

Відзначається, що з 20 березня на території Євросоюзу картами цих банків неможливо оплатити покупки і провести будь-які транзакції.

Нагадаємо, раніше глави країн-держав Євросоюзу заявили про готовність посилити тиск на Росію і Білорусь через напад на Україну.

Війна Росії проти України триває 25-й день. Що відбувається на фронтах і ситуація в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьСанкціїВійна Росії проти України