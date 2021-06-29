Трейдеры обогатились за счет государственного "Энергоатома" на 6-8 млрд, - нардеп

"На так называемом "энергорынке" некая группа компаний-спекулянтов (стол, стул, компьютер, телефон) наторговала электроэнергией на 26 млрд грн, не производя ее в принципе. Маржа при перепродаже составляет 20-30% - следовательно эти "рога и копыта" заработали на ровном месте 6-8 млрд грн, которые понятно не дополучил в первую очередь "Энергоатом", - сообщил нардеп.

По его словам, грабеж государственных производителей стал возможным при содействии руководства НКРЭКУ.

"Работает "рынок" на основании правил работы рынка, разработанных и утвержденных регулятором - НКРЭКУ. Эта же контора и контролирует этот "рынок" - вернее, имитирует этот контроль. Не бесплатно понятно", - подчеркнул Кучеренко.

Он отметил, что отсутствие реакции власти на действия НКРЭКУ приводит к дальнейшему хищению средств госкомпаний.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардным убыткам "Энергоатома" и других государственных компаний.

НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами лишь 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию "Энергоатом" в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.