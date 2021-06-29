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Трейдери збагатилися коштом державного "Енергоатому" на 6-8 млрд, - нардеп

Автор: РБК-Україна

Група трейдерів збагатилися коштом державної компанії "Енергоатом" на 6-8 млрд грн.

Про це заявив народний депутат, перший заступник голови комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко у Facebook.

"На так званому "енергоринку" якась група компаній-спекулянтів (стіл, стілець, комп’ютер, телефон) наторгувала електроенергією на 26 млрд грн, не виробляючи її в принципі. Маржа при перепродажу складає 20-30% - отже ці "рога і копита" заробили на рівному місці 6-8 млрд грн, які зрозуміло не доотримав в першу чергу "Енергоатом", - повідомив нардеп.

За його словами, грабіж державних виробників став можливим за сприяння керівництва НКРЕКП.

"Працює "ринок" на підставі правил роботи ринку, розроблених та затверджених регулятором - НКРЕКП. Ця ж контора і контролює цей "ринок" - вірніше, імітує цей контроль. Не безкоштовно зрозуміло", - наголосив Кучеренко.

Він зазначив, що відсутність реакції влади на дії НКРЕКП призводить до подальшого розкрадання коштів держкомпаній.

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації з цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків "Енергоатому" та інших державних компаній.

НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації з цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити на вимогу Міненерго.

10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію "Енергоатом" у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.

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Энергоатом