Трейдери закликали запровадити європейський рівень цінових обмежень на ринку електроенергії

Компанія Trade Energy Solution у своєму зверненні до НКРЕКП наголошує на необхідності відмови від ручного регулювання та встановлення граничних цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому та балансуючому ринках відповідно до європейських стандартів. Компанія вважає, що такий крок сприятиме розвитку конкуренції та запобіганню кризовим явищам на ринку електроенергії.

Компанія D Trading підкреслює важливість встановлення граничних цін на європейському рівні як необхідного етапу підготовки до market coupling - процесу об'єднання ринків електроенергії України та ЄС.

ТОВ "Де Трейдінг" акцентує увагу на тому, що лібералізація ринку електроенергії є ключовим фактором для функціонування економіки України, особливо в умовах нестабільної роботи генеруючих потужностей та очікуваної потреби Об'єднаної енергосистеми України в імпортованій електроенергії.

Компанія "Євро-Реконструкція" наголошує на необхідності запровадження прозорого та конкурентного способу продажу електроенергії без будь-яких неринкових обмежень ціни.

Нагадаємо, Державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" також виступив за ухвалення європейських норм на ринку електроенергії. Це є необхідним кроком на шляху до market coupling (об’єднання європейського та українського енергетичних ринків – ред.)