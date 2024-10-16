RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Трейдеры призвали ввести европейский уровень ценовых ограничений на рынке электроэнергии

Фото: трейдеры призвали ввести европейский уровень ценовых ограничений на рынке электроэнергии (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Ведущие трейдинговые компании Украины, в частности Trade Energy Solution, D Trading, Де Трейдинг и Еврореконструкция, выступили с инициативой по внедрению европейского уровня ценовых ограничений на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документы , адресованные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Компания Trade Energy Solution в своем обращении к НКРЭКУ отмечает необходимость отказа от ручного регулирования и установления предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынках в соответствии с европейскими стандартами. Компания считает, что такой шаг будет способствовать развитию конкуренции и предотвращению кризисных явлений на рынке электроэнергии.

Компания D Trading подчеркивает важность установления предельных цен на европейском уровне как необходимого этапа подготовки к market coupling – процессу объединения рынков электроэнергии Украины и ЕС.

ООО "Де Трейдинг" акцентирует внимание на том, что либерализация рынка электроэнергии является ключевым фактором для функционирования экономики Украины, особенно в условиях нестабильной работы генерирующих мощностей и потребности Объединенной энергосистемы Украины в импортируемой электроэнергии.

Компания "Евро-Реконструкция" отмечает необходимость введения прозрачного и конкурентного способа продажи электроэнергии без каких-либо нерыночных ограничений цены.

Напомним, Государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" также выступил за принятие европейских норм на рынке электроэнергии. Это является необходимым шагом на пути к market coupling (объединение европейского и украинского энергетических рынков – ред.)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия