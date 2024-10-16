Трейдеры призвали ввести европейский уровень ценовых ограничений на рынке электроэнергии

Компания Trade Energy Solution в своем обращении к НКРЭКУ отмечает необходимость отказа от ручного регулирования и установления предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынках в соответствии с европейскими стандартами. Компания считает, что такой шаг будет способствовать развитию конкуренции и предотвращению кризисных явлений на рынке электроэнергии.

Компания D Trading подчеркивает важность установления предельных цен на европейском уровне как необходимого этапа подготовки к market coupling – процессу объединения рынков электроэнергии Украины и ЕС.

ООО "Де Трейдинг" акцентирует внимание на том, что либерализация рынка электроэнергии является ключевым фактором для функционирования экономики Украины, особенно в условиях нестабильной работы генерирующих мощностей и потребности Объединенной энергосистемы Украины в импортируемой электроэнергии.

Компания "Евро-Реконструкция" отмечает необходимость введения прозрачного и конкурентного способа продажи электроэнергии без каких-либо нерыночных ограничений цены.

Напомним, Государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" также выступил за принятие европейских норм на рынке электроэнергии. Это является необходимым шагом на пути к market coupling (объединение европейского и украинского энергетических рынков – ред.)